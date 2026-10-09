Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:49, 9 жовтня

Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини

19:47, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на заході Полтавщини. н.п.Гребінка

19:41, 9 жовтня

Дніпро: БпЛА в напрямку міста

19:38, 9 жовтня

Радомишль

19:35, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Житомира

19:28, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростені

19:27, 9 жовтня

Нова група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини

19:25, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс Нова Одеса

19:22, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину

19:13, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний

19:08, 9 жовтня

Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ