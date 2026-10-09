Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини Реактивний БпЛА на заході Полтавщини. н.п.Гребінка Дніпро: БпЛА в напрямку міста Радомишль Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Житомира Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростені Нова група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс Нова Одеса Реактивний БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ
Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини
Реактивний БпЛА на заході Полтавщини. н.п.Гребінка
Дніпро: БпЛА в напрямку міста
Радомишль
Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Житомира
Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростені
Нова група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини
Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс Нова Одеса
Реактивний БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний
Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ