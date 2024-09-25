Некоторые передовые части 40-й бригады морской пехоты россиян уже заходили в восточную часть города, сказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Впрочем, Силам обороны удалось их оттуда выбить.

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Как остановить россиян возле Угледара

Военный эксперт отметил, что еще есть около 10 дней, чтобы стабилизировать ситуацию в районе Угледара. В частности, нужно направить достаточное количество сил и средств для поддержания боевой готовности украинских войск в Угледаре, и привлечь больше кассетных боеприпасов и FPV-дронов для противодействия пехоте противника.

Мы можем помочь Угледарскому гарнизону удержать город, но он связан с Курахово. Соответственно нужно усиливать все Курахово-Угледарское направление,

– сказал Свитан.

Где наступают россияне возле Угледара / смотрите на карте

Не менее сложная ситуация сейчас и в районе Курахово. Там возможно давление с полуокружением, ведь россияне заходят со стороны Украинска, Красногоровки и Георгиевки.

Россияне сейчас используют последние несколько недель сухой погоды. Враг понимает, что в осенне-зимний период не сможет продвигаться как во время летней кампании,

– добавил военный эксперт.

Поэтому оккупанты привлекают все имеющиеся резервы личного состава и особенно техники. На некоторых позициях россияне не использовали технику, а сейчас выводят практически везде.

Отметим, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что россияне пытаются сформировать 3 направления наступления на Угледар – южное, восточное и северное. Впоследствии об этом сообщила разведка Великобритании.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российская армия КАБами разрушила Угледар.