Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, объяснив, что Кураховское направление является южным флангом Покровского. Там количество боевых столкновений за сутки даже больше чем в районе самого Покровска.

Смотрите также Почему россияне бросают много техники на Угледар и Курахово: обзор фронта от Свитана

Почему враг усилил атаки

Россияне предпринимают попытки окружить Угледар. Наступают на город уже не впервые, но все предыдущие попытки были неудачными. Например, в январе 2023 года оккупанты даже бросали свою технику с боекомплектом, топливом и убегали.

Теперь противник понял, что лобового штурма сделать не удастся, поэтому пытается идти в обход. Угледар является господствующей высотой, держать оборону там лучше. Скоро начнутся осенние дожди и пройти по суше враг точно не сможет, ведь под Угледаром чернозем.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Там будет почти невозможно двигаться, даже пешком. Гусеничная, а тем более колесная техника будет вязнуть. Поэтому эти попытки наступления – последние потуги перед началом дождей,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Он добавил, что у врага сейчас исчерпываются силы, которые были подготовлены для весенне-летней операции. Речь идет не о количестве людей, а о плане, подготовке, расчетах, учете.

Просто механическим добавлением количества людей невозможно продолжать наступательные действия. Вообще в мире не существует ни одной армии, которая могла бы бесконечно наступать,

Для более простого понимания, если взять 100 людей даже с боевым опытом, умением стрелять и дать им 100 автоматов – они все равно не станут ротой, которая может выполнять боевую задачу. Это будет просто 100 человек с автоматом. Нужна структуризация, слаживание и еще много шагов,

– объяснил майор запаса.

Поэтому даже если Россия сейчас перебросит дополнительные 10 – 20 тысяч бойцов, то все равно не сможет дальше продолжать наступательные действия. Россияне сами это понимают. Учитывая это и прогнозировалось, что в начале октября исчерпаются возможности, которые противник готовил для наступления.

Но до этого времени оккупанты будут пытаться давить изо всех сил по всей линии боестолкновения, потому что понимают, что времени осталось мало.