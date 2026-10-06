24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает передвижения российских дронов и рассказывает о главном, что касается атаки.

Что известно о российском обстреле?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Берегите себя!

Где объявлена тревога: смотрите на карте