24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает передвижения российских дронов и рассказывает о главном, что касается атаки.

Что известно о российском обстреле?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Берегите себя!

Где объявлена тревога: смотрите на карте

21:31, 6 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Затоки.

21:24, 6 октября

Черкасская область: группа реактивных БПЛА в направлении Звенигородки.

21:16, 6 октября

УАБы в Днепропетровскую область.

21:13, 6 октября

В Киеве действуют силы ПВО.

21:00, 6 октября

Группа реактивных БПЛА пролетела мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород/Киев.

20:51, 6 октября

БПЛА над Запорожьем с юга.

20:48, 6 октября

УАБы в Харьковскую область.

20:48, 6 октября

Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.

20:47, 6 октября

Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

20:46, 6 октября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.