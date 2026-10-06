24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отслеживает передвижения российских дронов и рассказывает о главном, что касается атаки.
Что известно о российском обстреле?
Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Берегите себя!
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Затоки. Черкасская область: группа реактивных БПЛА в направлении Звенигородки. УАБы в Днепропетровскую область. В Киеве действуют силы ПВО. Группа реактивных БПЛА пролетела мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород/Киев. БПЛА над Запорожьем с юга. УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга. Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области. Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Затоки.
Черкасская область: группа реактивных БПЛА в направлении Звенигородки.
УАБы в Днепропетровскую область.
В Киеве действуют силы ПВО.
Группа реактивных БПЛА пролетела мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород/Киев.
БПЛА над Запорожьем с юга.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.
Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.