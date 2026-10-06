24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ стежить за рухом російських дронів і розповідає головне про атаку.

Що відомо про російський обстріл?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бережіть себе!

Де тривога: дивіться на карті

21:31, 6 жовтня

Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки.

21:24, 6 жовтня

Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Звенигородки.

21:16, 6 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину.

21:13, 6 жовтня

У Києві працюють сили ППО.

21:00, 6 жовтня

Група реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.

20:51, 6 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:48, 6 жовтня

КАБи на Харківщину.

20:48, 6 жовтня

Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.

20:47, 6 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.

20:46, 6 жовтня

Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.