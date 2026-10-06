24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ стежить за рухом російських дронів і розповідає головне про атаку.

Що відомо про російський обстріл?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бережіть себе!

Де тривога: дивіться на карті