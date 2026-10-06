24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ стежить за рухом російських дронів і розповідає головне про атаку.
Що відомо про російський обстріл?
Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бережіть себе!
Де тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки.
Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Звенигородки.
КАБи на Дніпропетровщину.
У Києві працюють сили ППО.
Група реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.
Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.
Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.