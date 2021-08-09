Такую карту показывает приложение пользователям iOS украинском языке. В то же время, если переключить язык на русский, то появится привычное название – Чечня.
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Чеченская Республика Ичкерия на картах Apple
Особое метку Чечни на картах заметили пользователи в соцсетях. Оказалось, что на самом деле на картах Apple Maps отметки этой республики отличаются в зависимости от языка ввода и настроек приложения Карты.
Если в настройках выбрать "только на украинском", при поиске на картах Чечни приложение перенаправлять на карту, подписанную как "Чеченская Республика Ичкерия".
Чеченская Республика Ичкерия на картах на украинском / Скриншот 24 канала
Если же метку "только на украинском" снять, то при аналогичном поисковом запросе будет переводить на страницу с подписью Чечня.
Чечня на картах на русском языке / Скриншот 24 канала
Если же латиницей ввести "Ichkeriya" то поисковый запрос перенаправит на метку "Чечня" в русской версии.
Что известно о Чеченской Республике Ичкерии
Данные из Википедии
- Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия появилась после распада Советского Союза. Россия ее не признала и пошла на нее Первой чеченской войной.
- Республику ликвидировали в 2000 году, назвав это "контртеррористической операцией на Северном Кавказе". Лидеров Ичкерии Россия называла "террористами и убийцами".
- Российские силовики и спецслужбы убили во время боевых действий и по результатам спецопераций в пределах и за пределами России большую часть лидеров Ичкерии.
- Москва заключила договоренности с одним из бывших лидеров Ичкерии – Ахматом Кадыровым. После его убийства Чечней уже более 13 лет руководит его сын – Рамзан Кадыров.
- Современная российская власть приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.
- Чеченскую Республику Ичкерию не признало ни одно государство-член ООН.