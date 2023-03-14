За год великой войны России против Украины проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8 миллионов 430 тысяч евро, из которых более 2,4 миллиона евро пожертвовали доноры. Еще 300 000 евро в поддержку пострадавших на войне украинцев удалось собрать во время благотворительного аукциона на самом мероприятии.

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О чем отчитались

Инициатива Спасаем жизнь создана с начала войны для помощи Украине. Она предусматривает масштабную непрерывную помощь украинцам продовольствием и предметами первой потребности. Для этого организованы два хаба в Польше, где собирают, сортируют и готовят к отправке оптовые грузы. В координации с правительством Украины их доставляют в города и регионов, где нуждаются в этой поддержке. За год полномасштабного вторжения украинцы из 70 территориальных общин получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединилось 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций.



Проект "Спасаем жизнь" собрал 300 тысяч евро на благотворительном ивенте для Украины / Фото Метинвест

Мощную поддержку от "Спасаем жизнь" за год войны получила и медицинская отрасль: в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на 246 тысяч евро.

Совместно с Проектом поддержки протезирования в Украине инициатива возвращает к полноценной жизни пострадавших во время войны военных и гражданских. Процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 34 человека, перенесших ампутации конечностей, а семь из них уже получили протезы стоимостью от 10 до 30 тысяч евро.

Также "Спасаем жизнь" помогает психологически восстанавливаться пострадавшим от войны женщинам и детям. Благодаря реализации совместной с "Фондом Маша" программы "Несокрушимая мама" помощь получили 140 человек.



Проект "Спасаем жизнь" собрал 300 тысяч евро на благотворительном ивенте для Украины / Фото Метинвест

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков поблагодарил итальянских и международных партнеров "Спасаем жизнь" за поддержку украинцев:

Друзья – главная сила Украины. Вы уже помогли половине миллиона украинцев вернуться к нормальной жизни. Из-за лечения, психологической реабилитации, из-за ежедневных потребностей. Они будут всегда помнить, что вы для них сделали. И я искренне благодарю вас за это. Уверен, что Украина будет бороться за победу на своих условиях. И для меня было бы большой честью, если бы итальянские компании присоединились к восстановлению Украины вместе с нами.

В этом году проект намерен расширить помощь: привлечь в программу протезирования не менее 70 пострадавших украинцев. Планируется, что еще 200 ветеранов войны станут участниками реабилитационных программ, а 500 матерей и 500 детей пройдут психологическое обновление.

Что было на благотворительном вечере

Инициатива "Спасаем жизнь" собрала в Милане 185 представителей крупного бизнеса из Италии, Германии, Австрии, Болгарии, Польши, Чехии, Бельгии и Украины.

Благотворительный вечер начался с панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны как на промышленном, так и на интеллектуальном уровне. В обсуждении приняли участие генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, руководители таких компаний как A2A Group, Acciaierie d'Italia, Danieli, Fratelli Cosulich и представитель Европейской сталелитейной ассоциации EUROFER.

"Я хочу поблагодарить Группу Метинвест, основавшую гуманитарный проект "Спасаем жизнь", который приобретает еще большее значение на фоне страшной цены, которую заплатила Украина и Метинвест в этой войне. Сегодня компания продолжает работать под постоянной угрозой российских бомбардировок. Это самый благородный способ отдать дань памяти сотням погибших сотрудников и тысячам преданных каждый день в бою. Это возвращает надежду на будущее, надежду, которой Италия хочет предоставить конкретики как в промышленном, так и в гуманитарном плане",

– отметил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи.

Проект "Спасаем жизнь" собрал 300 тысяч евро на благотворительном ивенте для Украины / Фото Метинвест

Также с приветственными словами гостей выступили заместитель мэра Милана Пьерфранческо Маран и генеральный секретарь Центральноевропейской инициативы Роберто Антонионе.

Международное сообщество из первых уст узнало о том, какие скитания испытали украинцы. Свои истории рассказали участники программ "Спасаем жизнь" по психологической реабилитации и протезированию. Юлия Фатеева-Хохлова с маленькой дочерью Алисой потеряли на войне мужа и отца, защищавшего страну в ВСУ. Защитник Украины Анатолий Узлов из "Запорожстали" и работник мариупольской "Азовстали" Николай Бурлака пережили ампутацию рук и получили протезы.

Главным акцентом вечера стал аукцион, на котором были представлены редкие артефакты военной и мирной жизни украинцев от Метинвеста и звезд украинской культуры и спорта. Всемирно известный дом Bolaffi провел аукцион pro bono.

С молотка ушли 13 лотов, среди которых копия мариупольского мурала "Милана" на стали "Азовстали", картина от Даши Кандинской, военный флаг со Змеиного острова, спецовка из бомбоубежища "Азовстали" с автографом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного футбольные аксессуары, футболка с подписью футболиста Михаила Мудрика, пластинка от Джамалы и другие. В общей сложности было собрано 87 500 евро. Все средства от продажи лотов и собранные на вечере пожертвования будут направлены на протезирование и реабилитацию пострадавших на войне украинцев.

"Спасаем жизнь" привез в Милан фотовыставку с фотографиями регионов Украины до и во время войны. Украинскую авторскую кухню европейцам представлял известный шеф-повар Евгений Клопотенко. А завершил вечер концерт классической музыки от Молодежного симфонического оркестра Украины под руководством известной на весь мир украинской дирижер Оксаны Линов.