День памяти и примирения – особый праздник, который является знаковым для каждого украинца. В это печальное, но торжественное событие каждый переживает чувства патриотизма, большой любви и гордости за наш украинский народ и его героические подвиги во Второй мировой войне. Поэтому, почтите историческое прошлое Украины и тех, кто бесстрашно творил его ценой собственной жизни.

Редакция 24 канала поздравляет всех украинцев с большим Днем памяти и примирения! Помните мощный вклад нашего народа в освобождение от армии врага, не забывайте всех тех, кто пал в бою защищая родную землю и ее людей, необходимо помнить, что нельзя допустить такой трагедии снова!

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Хотя на Востоке Украины до сих пор идет война, мы знаем, что победит тот, кто чист сердцем и душой и действительно защищает свою Родину, как и 76 лет назад. Боритесь и поборете!

Картинки-поздравления с Днем памяти и примирения



День памяти и примирения: картинки



8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения



Поздравление с Днем памяти и примирения



День памяти и примирения: открытки с праздником



Картинки-поздравления с 8 мая



С Днем памяти и примирения !