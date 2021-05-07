В мае есть две даты, посвященные победе. День победы над нацизмом во Второй мировой войне мы отмечаем 9 мая, а 8 – День памяти и примирения. Эти даты вызывают многочисленные споры среди украинцев.

Во многих посткоммунистических странах отмечают День победы 9 мая, а европейские страны – 8 мая. И дело тут не только в разнице во времени. Так откуда взялись эти 2 даты?

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Окончание войны

Как известно, 7 мая 1945 года в 2:40 ночи был подписан Акт военной капитуляции Германии. Произошло это впервые во французском Реймсе. Впрочем, Сталин был категорически против этого первого соглашения.



Сталин хотел увеличить роль СССР в победе / коллаж 24 канала

Историки считают, что тот хотел, чтобы роль СССР в победе была определяющей. Поэтому, мир должен был узнать о капитуляции из захваченного Красной Армией Берлина, а не из освобожденного союзниками Реймса.

Тогда же, 7 мая, Уинстон Черчилль хотел как можно быстрее объявить об окончании войны, впрочем американский президент Гарри Трумэн считал, что 3 лидера должны сделать это одновременно на следующий день. Сталин вообще желал отсрочить любые объявления до 9 мая.



Сталин, Трумэн и Черчилль (слева направо) / коллаж 24 канала

Однако 8 мая о соглашении в Реймсе сообщило нацистское радио, сразу после чего разнесли новость и мировые СМИ. В этот же день 1945 года в 9:00 по вашингтонскому времени объявили о победе в США и Лондоне. Во многих городах Европы провели многолюдные праздничные мероприятия.

В Великобритании более миллиона человек вышли на улицы по случаю празднования окончания войны в Европе, а в Лондоне королевская семья, вместе с тогда еще принцессой Елизаветой и премьер-министром Уинстоном Черчиллем, поздравляли народ с балкона дворца.



Королевская семья с Черчиллем приветствуют народ / Фото livejournal

Повторная капитуляция

И все же, по требованию Сталина, союзники согласились провести повторную капитуляцию. Поздно вечером 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени в берлинском центре представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. По московскому времени это произошло 9 мая почти в час ночи.

Так, о победе во Второй мировой войне сообщили в СССР 9 мая. Впрочем, День Победы объявили нерабочим днем значительно позже – от 26 апреля 1965 года, таким он перешел и в независимую Украину.



Основные даты Второй мировой войны / инфографика 24 канала

Как символом Дня победы стал красный мак

В 2014 году день 9 мая пришелся на третий месяц российской оккупации Крыма и первый месяц проведения антитеррористической операции на востоке Украины, что побудило местные власти большинства городов отказаться от торжественных мероприятий из-за вероятности провокаций.

Тогда же символом Дня победы стал красный мак, который с одной стороны олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

Символ 9 мая / Фото Ua.World

Предыдущий символ Дня победы – георгиевская лента – на тот момент стала символом российской агрессии в отношении Украины. А в 2017 году эта черно – оранжевая лента оказалась вне закона. Публичное использование георгиевской ленты влечет наложение штрафа.

публичное использование георгиевской ленты – до 2550 гривен;

за повторное ее использование в течение года грозит до 5 100 гривен штрафа или арест на 15 суток.

Праздничный лозунг

Праздничный лозунг: "Никогда снова" заменили на "Помним, побеждаем" ведь "снова" стало реальностью.

Что отмечают 8 и 9 мая

В Украине начиная с 2016 года вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

8 мая принято считать Днем памяти и примирения с 2015 года. В том же году постановили убрать термин "Великая Отечественная война" из украинского законодательства и запретить пропаганду коммунизма и нацизма.

Последствия войны

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества.

Только на территории Украины по разным оценкам, погибло примерно 4 миллиона военных, 4,5 миллиона гражданских лиц.

В общем, население сократилось с 1941 года до 27,5 миллионов человек.

Разрушено 714 городов и 28 тысяч сел.

Уничтожили 33 тысячи учебных заведений и более 16 тысяч промышленных предприятий – это практически все.

Без жилья осталось 10 миллионов украинцев.

Эти дни 8 и 9 мая посвящены памяти тех, более 80 миллионов людей, чью жизнь оборвали насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.

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