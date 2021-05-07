У травні є дві дати, присвячені перемозі. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми відзначаємо 9 травня, а 8 – День пам'яті та примирення. Ці дати викликають численні суперечки серед українців.

У багатьох посткомуністичних країнах відзначають День перемоги припадає на 9 травня, а європейські країни святкують 8 травня. І справа тут не лише в різниці в часі. Тож, звідки взялись ці 2 дати?

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Закінчення війни

Як відомо, 7 травня 1945 року о 2:40 ночі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини. Сталося це вперше у французькому Реймсі. Утім Сталін був категорично проти цієї першої угоди.



Сталін хотів збільшити роль СРСР у перемозі / Колаж 24 каналу

Історики вважають, що той хотів, аби роль СРСР у перемозі була визначальною. Тому, світ мав дізнатися про капітуляцію із захопленого червоною армією Берліну, а не зі звільненого союзниками Реймсу.

Тоді ж, 7 травня, Вінстон Черчилль хотів якнайшвидше оголосити про закінчення війни, утім американський президент Гаррі Трумен вважав, що 3 лідери мають зробити це одночасно наступного дня. Сталін взагалі бажав відтермінувати будь-які оголошення до 9 травня.



Сталін, Трумен та Черчилль (зліва направо) / Колаж 24 каналу

Однак 8 травня про угоду в Реймсі повідомило нацистське радіо, одразу після чого рознесли новину і світові ЗМІ. Цього ж дня 1945 року о 9:00 за Вашингтонським часом оголосили про перемогу в США та Лондоні. У багатьох містах Європи провели велелюдні святкові заходи.

У Великій Британії більш ніж мільйон людей вийшли на вулиці з нагоди святкування завершення війни в Європі, а в Лондоні королівська сім'я, разом із тоді ще принцесою Єлизаветою та прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем, вітали народ із балкона палацу.



Королівська сім'я з Черчиллем вітають народ / Фото livejournal

Повторна капітуляція

Та все ж, на вимогу Сталіна, союзники погодились провести повторну капітуляцію. Пізно ввечері 8 травня о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня майже о першій ночі.

Так, про перемогу в Другій світовій війні повідомили в СРСР 9 травня. Втім День перемоги оголосили неробочим днем значно пізніше – від 26 квітня 1965 року, таким він перейшов і в незалежну Україну.



Основні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

Як символом Дня перемоги став червоний мак

У 2014 році день 9 травня припав на третій місяць російської окупації Криму та перший місяць проведення Антитерористичної операції на Сході України, що спонукало місцеві влади більшості міст відмовитись від урочистих заходів через ймовірність провокацій.

Тоді ж символом Дня перемоги став червоний мак, який з одного боку уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.



Символ 9 травня / Фото Ua.World

Попередній символ Дня перемоги – георгіївська стрічка – на той момент стала символом російської агресії щодо України. А у 2017 році ця чорно – помаранчева стрічка опинилася поза законом. Публічне використання георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу:

публічне використання георгіївської стрічки – до 2550 гривень;

за повторне її використання протягом року загрожує до 5 100 гривень штрафу або арешт на 15 діб.

Святкове гасло

Святкове гасло: "Ніколи знову" замінили на "Пам'ятаємо, перемагаємо" адже "знову" стало реальністю.

Що відзначають 8 та 9 травня

В Україні починаючи з 2016 року замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8 травня заведено вважати Днем пам'яті та примирення з 2015 року. Того ж року ухвалили прибрати термін "Велика Вітчизняна війна" з українського законодавства й заборонити пропаганду комунізму та нацизму.

Наслідки війни

Друга світова війна стала найбільш кривавою й жорстокою в історії людства.

Лише на території України за різними оцінками, загинуло приблизно 4 мільйони військових, 4,5 мільйони цивільних громадян.

Загалом, населення скоротилося з 1941 року до 27,5 мільйонів осіб.

Зруйновано 714 міст та 28 тисяч сіл.

Знищили 33 тисячі навчальних закладів та понад 16 тисяч промислових підприємств – це практично всі.

Без житла залишилося 10 мільйонів українців.

Ці дні 8 та 9 травня присвячені пам'яті тих, понад 80 мільйонів людей, чиє життя обірвали насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй.

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