Росія – це країна, де перемогла держава й не має нічого проти чи поза нею. Водночас будь-які дії "потрібно" узгоджувати з державою, інакше суб'єктність сприйматимуть як загрозу, яку або приручать, або викорінять.

З 9 травня в Росії відбулося саме так, це вже не "день суб'єктності народу", а "день суб'єктності держави". Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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День перемоги в Росії, за словами журналіста, став універсальним виправданням всієї історії існування держави.

Як режим у Росії використовує 9 травня

"9 травня доручено виправдовувати репресії, депортації, заслання, розстріли й розправи. Воно призначене головним "зате", будь-яка спроба розмови про нелюдськості радянського режиму впирається в довід, який повинен ставити крапку", – сказав Казарін.

Він додав, що 9 травня у Росії стало занадто цінним ресурсом легітимності, щоб держава дозволила собі втратити його.

Немає нічого дивного у тому, що останні 70 років Росія боролася з тими, хто намагався зруйнувати цю монополію, зазначив журналіст.

Москва перетворює 9 травня в тест на політичну лояльність. Доступ до дати можливий лише після фейс-контролю: "Заприсягни на вірність – і тоді ми розповімо тобі про твій внесок в перемогу над Німеччиною, впишемо власноруч в список переможців",

– додав Павло Казарін.

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