Россия – это страна, где победило государство и нет ничего против или вне его. В то же время любые действия "нужно" согласовывать с государством, иначе субъектность будут воспринимать как угрозу, которую или приручат, или искоренят.

С 9 мая в России произошло именно так, это уже не "день субъектности народа", а "день субъектности государства". Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

Полный выпуск блога Судьба 9 мая: как Россия изолировала себя "гражданской религией"

День победы в России, по словам журналиста, стал универсальным оправданием всей истории существования государства.

Как режим в России использует 9 мая

"9 мая поручено оправдывать репрессии, депортации, ссылки, расстрелы и расправы. Оно предназначено главным "зато", любая попытка разговора о бесчеловечности советского режима упирается в довод, который должен ставить точку", – сказал Казарин.

Он добавил, что 9 мая в России стало слишком ценным ресурсом легитимности, чтобы государство позволило себе потерять его.

Нет ничего удивительного в том, что последние 70 лет Россия боролась с теми, кто пытался разрушить эту монополию, отметил журналист.

Москва превращает 9 мая в тест на политическую лояльность. Доступ к дате возможен только после фейс-контроля: "поклянись в верности – и тогда мы расскажем тебе о твоем вкладе в победу над Германией, впишем собственноручно в список победителей",

– добавил Павел Казарин.

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