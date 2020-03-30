Картину Ван Гога похитили из музея в Нидерландах, закрытого на карантин
Картину "Весенний сад" кисти Винсента Ван Гога похитили из музея возле Амстердама. Воры воспользовались тем, что музей был закрыт на карантин.
12 марта музей Singer Laren закрылся из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса. В ночь на 30 марта воры разбили стеклянные входные двери и проникли внутрь, информирует Daily Mail.
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Полотно не принадлежало музею, а было в аренде. На картине 1884 года изображен весенний сад в городе Нюнен, где Ван Гог жил с 1883 до 1885 года. Стоимость украденного шедевра пока не сообщают.
В музее шокированы событием и называют случившееся "невероятной потерей".
Искусство значит очень много для всех, особенно в такие сложные времена,
– подчеркнул директор музея Ян Рудольф де Лорм.
Что известно о COVID-19 в Нидерландах?Сейчас в Нидерландах коронавирусом заболели почти 12 тысяч человек, более 860 – умерли.
Правительство ввело карантинные ограничения, среди которых запрет собираться в группы больше двух человек.
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