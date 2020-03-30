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      Картину Ван Гога похитили из музея в Нидерландах, закрытого на карантин

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      Картина "Весенний сад" написана в 1884 году / Daily Express

      Картину "Весенний сад" кисти Винсента Ван Гога похитили из музея возле Амстердама. Воры воспользовались тем, что музей был закрыт на карантин.

      12 марта музей Singer Laren закрылся из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса. В ночь на 30 марта воры разбили стеклянные входные двери и проникли внутрь, информирует Daily Mail.

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      Полотно не принадлежало музею, а было в аренде. На картине 1884 года изображен весенний сад в городе Нюнен, где Ван Гог жил с 1883 до 1885 года. Стоимость украденного шедевра пока не сообщают.

      В музее шокированы событием и называют случившееся "невероятной потерей".

      Искусство значит очень много для всех, особенно в такие сложные времена,
      – подчеркнул директор музея Ян Рудольф де Лорм.

      Что известно о COVID-19 в Нидерландах?Сейчас в Нидерландах коронавирусом заболели почти 12 тысяч человек, более 860 – умерли.
      Правительство ввело карантинные ограничения, среди которых запрет собираться в группы больше двух человек.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Похищение Нидерланды Музеи Исскусство
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