Картину Ван Гога викрали з музею у Нідерландах, закритого на карантин
Картину "Весняний сад" пензля Вінсента Ван Гога викрали з музею біля Амстердаму. Злодії скористались тим, що музей був закритий на карантин.
12 березня музей Singer Laren закрився через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. У ніч на 30 березня злодії розбили скляні вхідні двері та проникли всередину, інформує Daily Mail.
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Полотно не належало музею, а було в оренді. На картині 1884 року зображено весняний сад у місті Нюнен, де Ван Гог жив з 1883 до 1885 року. Вартість вкраденого шедевра поки не повідомляють.
директор музею Ян Рудольф де Лорм.
Що відомо про COVID-19 в Нідерландах?
Наразі в Нідерландах на коронавірус захворіли майже 12 тисяч людей, понад 860 – померли.
Уряд увів карантинні обмеження, серед яких – заборона збиратись у групи більше двох осіб.
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