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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      Картину Ван Гога викрали з музею у Нідерландах, закритого на карантин

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      Картина "Весняний сад" написана у 1884 році / Daily Express

      Картину "Весняний сад" пензля Вінсента Ван Гога викрали з музею біля Амстердаму. Злодії скористались тим, що музей був закритий на карантин.

      12 березня музей Singer Laren закрився через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. У ніч на 30 березня злодії розбили скляні вхідні двері та проникли всередину, інформує Daily Mail.

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      Полотно не належало музею, а було в оренді. На картині 1884 року зображено весняний сад у місті Нюнен, де Ван Гог жив з 1883 до 1885 року. Вартість вкраденого шедевра поки не повідомляють.

      У музеї шоковані подією і називають те, що трапилося "неймовірною втратою".

      Мистецтво значить дуже багато для всіх, особливо в такі складні часи, 
      – наголосив       директор музею Ян Рудольф де Лорм.

      Що відомо про COVID-19 в Нідерландах?
      Наразі в Нідерландах на коронавірус захворіли майже 12 тисяч людей, понад 860 – померли.
      Уряд увів карантинні обмеження, серед яких – заборона збиратись у групи більше двох осіб.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Викрадення Нідерланди Музеї Мистецтво
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