Картину Ван Гога викрали з музею у Нідерландах, закритого на карантин

Картину "Весняний сад" пензля Вінсента Ван Гога викрали з музею біля Амстердаму. Злодії скористались тим, що музей був закритий на карантин.

12 березня музей Singer Laren закрився через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. У ніч на 30 березня злодії розбили скляні вхідні двері та проникли всередину, інформує Daily Mail.

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Полотно не належало музею, а було в оренді. На картині 1884 року зображено весняний сад у місті Нюнен, де Ван Гог жив з 1883 до 1885 року. Вартість вкраденого шедевра поки не повідомляють.

У музеї шоковані подією і називають те, що трапилося "неймовірною втратою".

Мистецтво значить дуже багато для всіх, особливо в такі складні часи,

– наголосив директор музею Ян Рудольф де Лорм.

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