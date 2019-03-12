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      Картины на использованных чайных пакетиках: это выглядит потрясающе

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      Арт-пакетик Руби Силвис
      Арт-пакетик Руби Силвис / boredpanda.com

      Современное искусство не прекращает удивлять ни тех, кто в нем разбирается, ни тех, кто ни сном ни духом. Одними из примеров художественного эпатажа могут быть картины на использованных чайных пакетиках.

      С одной стороны, это кропотливая работа, с другой – так и напрашивается вопрос "Ну зачем это существует?". Но учитывая то, что это целое движение, и весьма популярное (например, в интернете можно найти кучу видео, как сделать арт-пакетик самостоятельно, примеры работ, даже выставки проводят!), то, очевидно, на вопрос есть ответ. Точнее экоответ.

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      Что мы чаще всего делаем, когда выбрасываем пакетик чая в помойку? Правильно, просто выбрасываем и идем дальше. Наша голова не задается вопросами, подлежит ли этот пакетик переработке и как он повлияет на окружающую среду. А вот есть люди, которые этим занимаются. И филиппинка Руби Силвис, живущая в Штатах, одна из них.


      Арт-пакетик Руби Силвис

      Она может вместить на использованном пакетике с помощью акварели хоть Эйфелеву башню, хоть птицу, хоть два дома. Что-либо ее память может перенести на крошечную площадь. И выглядит это впечатляюще.


      Арт-пакетик Руби Силвис

      Кому было бы интересно, у художницы будет персональная выставка The art of tea в Тигасаки (Япония) с 21 по 31 марта. Поэтому пакуйте чемоданы.


      Арт-пакетик Руби Силвис


      Арт-пакетик Руби Силвис


      Арт-пакетик Руби Силвис


      Арт-пакетик Руби Силвис


      Арт-пакетик Руби Силвис

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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