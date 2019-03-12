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      Картини на використаних чайних пакетиках: це виглядає приголомшливо

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      Арт-пакетик Рубі Сілвіс
      Арт-пакетик Рубі Сілвіс / boredpanda.com

      Сучасне мистецтво не припиняє дивувати ні тих, хто на ньому знається, ні тих, хто ні сном ні духом. Один з прикладів художнього епатажу можуть бути картини на використаних чайних пакетиках.

      З одного боку, це кропітка робота, з іншого – так і напрошується запитання "Ну навіщо це існує?". Але з огляду на те, що це цілий рух, і доволі популярний (наприклад, в інтернеті можна знайти купу відео, як зробити арт-пакетик самостійно, приклади робіт, навіть виставки проводять!), то, очевидно, на питання є відповідь. Точніше ековідповідь.

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      Що ми найчастіше робимо, коли викидаємо пакетик чаю до смітника? Правильно, просто викидаємо і йдемо далі. Наша голова не паморичиться від питань, чи підлягає цей пакетик переробці і як він вплине на навколишнє середовище. А от є люди, які цим переймаються. І філіппінка Рубі Сілвіс, що живе у Штатах, одна з них.


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс

      Вона може вмістити на використаному пакетику за допомогою акварелі хоч Ейфелеву вежу, хоч птаха, хоч два будинки. Будь-що її пам'ять може перенести на крихітну площу. І виглядає це вражаюче. 


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс

      Кому було б цікаво, мисткиня матиме персональну виставку The art of tea у Тігасакі (Японія) з 21 по 31 березня. Тож пакуйте валізи. 


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс


      Арт-пакетик Рубі Сілвіс

      blog_ava
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      Теги: Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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