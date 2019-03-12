10:46
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Абсурд Далі і краса Ван Гога: соковиті картини американського художника-самоучки

      18
      Джастін Геффрі – художник-самоучка
      Джастін Геффрі – художник-самоучка / jgaffrey.com

      Картини американця Джастіна Геффрі чудернацькі, але дивовижні. Абсурдність його робіт не викликає відрази, а є радше рельєфно-заворожуючою. На його картинах олені товаришують з рибами, із пащі слона росте квітуча гілка, а жінки можуть собі дозволити ходити по дротах догори дригом.

      Геффрі не отримував художньої освіти. Проте на заваді це не стало. У 2001 році він кинув собі виклик – почав писати картини інтуїтивно. Минуло вже майже 20 років, а він досі не зупинився у своїй роботі.

      Читайте також: Я зашию цю дорогу і підмету машини: приголомшливі колажі французького сюрреаліста

      "Все моє життя я був одержимим створенням речей, лагодженням речей і знищенням речей. Я можу бути одержимим певною технікою або новим методом тактильного мистецтва. Моє розуміння мистецтва балансує між технікою і дослідженням стану людини. Дивовижним є людський розум і муки, які ми невиправдано інтегруємо у свої життя. Останнім часом моє мистецтво досліджує абсурдні характеристики життя, і чим більше я усвідомлюю це у своїй роботі, тим щасливішим це мене робить", – розповідає про себе митець. 

      Своїми натхненниками називає художників Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Джиммі Лі Суддута, мисткиню Луїзу Буржуа, письменницю Мері Олівер, вченого Альберта Енштейна.


      Джастін Геффрі

      Картини Геффрі видаються "скульптурними". Все за рахунок того, що він робить не просто мазки пензлем, а може наносити на поверхню до 15 сантиметрів акрилу. Таким чином сюжети стають дуже інтенсивними у сприйнятті та наче оживають. 


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі


      Картини Джастіна Геффрі

      Дивіться фотогалерею робіт Джастіна Геффрі

       

      blog_ava
      Конора Макгрегора заарештували в США
      сьогодні
      2785
      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      сьогодні , 10:02 Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      Максим Єфімов 143
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 1313
      Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      11 березня , 11:00 Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      2389
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 552
      Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      сьогодні , 01:00 Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      Іван Яковина 1698
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук