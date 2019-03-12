Абсурд Далі і краса Ван Гога: соковиті картини американського художника-самоучки

Картини американця Джастіна Геффрі чудернацькі, але дивовижні. Абсурдність його робіт не викликає відрази, а є радше рельєфно-заворожуючою. На його картинах олені товаришують з рибами, із пащі слона росте квітуча гілка, а жінки можуть собі дозволити ходити по дротах догори дригом.

Геффрі не отримував художньої освіти. Проте на заваді це не стало. У 2001 році він кинув собі виклик – почав писати картини інтуїтивно. Минуло вже майже 20 років, а він досі не зупинився у своїй роботі.

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"Все моє життя я був одержимим створенням речей, лагодженням речей і знищенням речей. Я можу бути одержимим певною технікою або новим методом тактильного мистецтва. Моє розуміння мистецтва балансує між технікою і дослідженням стану людини. Дивовижним є людський розум і муки, які ми невиправдано інтегруємо у свої життя. Останнім часом моє мистецтво досліджує абсурдні характеристики життя, і чим більше я усвідомлюю це у своїй роботі, тим щасливішим це мене робить", – розповідає про себе митець.

Своїми натхненниками називає художників Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Джиммі Лі Суддута, мисткиню Луїзу Буржуа, письменницю Мері Олівер, вченого Альберта Енштейна.



Джастін Геффрі

Картини Геффрі видаються "скульптурними". Все за рахунок того, що він робить не просто мазки пензлем, а може наносити на поверхню до 15 сантиметрів акрилу. Таким чином сюжети стають дуже інтенсивними у сприйнятті та наче оживають.



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі



Картини Джастіна Геффрі

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