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      Абсурд Дали и красота Ван Гога: сочные картины американского художника-самоучки

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      Джастин Геффри – художник-самоучка
      Джастин Геффри – художник-самоучка / jgaffrey.com

      Картины американца Джастина Геффри странные, но удивительные. Абсурдность его работ не вызывает отвращения, а является скорее рельефно-завораживающей. На его картинах олени дружат с рыбами, из пасти слона растет цветущая ветвь, а женщины могут себе позволить ходить по проводам вверх тормашками.

      Геффри не получал художественного образования. Однако помехой это не стало. В 2001 году он бросил себе вызов – начал писать картины интуитивно. Прошло уже почти 20 лет, а он до сих пор не остановился в своей работе.

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      "Всю мою жизнь я был одержимым созданием вещей, починкой вещей и уничтожением вещей. Я могу быть одержимым определенной техникой или новым методом тактильного искусства. Мое понимание искусства балансирует между техникой и исследованием состояния человека. Удивительным является человеческий разум и муки, которые мы неоправданно интегрируем в свои жизни. В последнее время мое искусство исследует абсурдные характеристики жизни, и чем больше я осознаю это в своей работе, тем счастливее это меня делает", – рассказывает о себе художник.

      Своими вдохновителями называет художников Клода Моне, Винсента Ван Гога, Джимми Ли Суддута, художницу Луизу Буржуа, писательницу Мэри Оливер, ученого Альберта Энштейна.


      Джастин Геффри

      Картины Геффри кажутся "скульптурными". Все за счет того, что он делает не просто мазки кистью, а может наносить на поверхность до 15 сантиметров акрила. Таким образом сюжеты становятся очень интенсивными в восприятии и будто оживают.


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри


      Картины Джастина Геффри

      Смотрите фотогалерею работ Джастина Геффри

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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