Об этом сообщил сам волонтер у себя в соцсетях. Притула напомнил, что аукцион – это только часть большого сбора на приобретение 5 комплексов БПЛА EOS для ГУР.

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Больше года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона... Настало время знаменитой "карты Буданова",

– отметил Сергей Притула.

Карту обменяют на беспилотники для ГУР

По его словам, Кирилл Алексеевич отдал волонтерам дорогую для него вещь с визуализацией будущего России, чтобы фонд Приюты превратил его в беспилотники для штурмовиков ГУР".

Внимание ! Аукцион будет проходить 23 июля, в воскресенье, в прямом эфире на фейсбук-странице и ютуб-канале Притулы. Начало в 19:00.

Волонтер также сообщил, что уже есть первая ставка в размере 400 000 гривен: "От нее и будем отталкиваться во время онлайн-аукциона".