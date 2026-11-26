Об этом сообщает ISW.

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Какова ситуация на фронте

24 и 25 ноября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области , однако не добились продвижения, поскольку украинские силы продолжали контратаки в этом районе.

, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы продолжали контратаки в этом районе. Оккупанты продолжали наступательные действия и к северу и северо-востоку от Харькова , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Российские источники продолжают публиковать видеоматериалы, пытаясь ложно утверждать, что вражеские войска удерживают позиции в населенных пунктах на направлении Великого Бурлука – тех самых, которые украинские силы освободили в ходе операции "Медвежья ловушка". 25 ноября российская группировка войск "Север" обнародовала кадры, на которых, как утверждается, российские военнослужащие поднимают флаги в Лукашово, Хижняково и Разниково (все – к северо-востоку от Большого Бурлука). Начиная с 22 ноября, эта группировка ежедневно публикует видео поднятия флагов, пытаясь заявить о контроле над населенными пунктами, которые украинские силы зачистили в ходе операции. При этом Институт изучения войны имеет основания полагать, что эти видеоматериалы являются устаревшими. По состоянию на 20 ноября украинские силы освободили 204 квадратных километра территории и как минимум 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука, вблизи государственной границы.

– тех самых, которые украинские силы освободили в ходе операции "Медвежья ловушка". 25 ноября российская группировка войск "Север" обнародовала кадры, на которых, как утверждается, российские военнослужащие поднимают флаги в Лукашово, Хижняково и Разниково (все – к северо-востоку от Большого Бурлука). Начиная с 22 ноября, эта группировка ежедневно публикует видео поднятия флагов, пытаясь заявить о контроле над населенными пунктами, которые украинские силы зачистили в ходе операции. При этом Институт изучения войны имеет основания полагать, что эти видеоматериалы являются устаревшими. По состоянию на 20 ноября украинские силы освободили 204 квадратных километра территории и как минимум 14 населенных пунктов к северу и северо-востоку от Великого Бурлука, вблизи государственной границы. Российские и украинские источники предоставляют противоречивую информацию о контроле над поселком Купянск-Вузловой . 25 ноября российский источник обнародовал видеозапись, на которой, как утверждается, военнослужащий 47-й танковой дивизии России проходит по поселку, заявляя об установлении российского контроля над этим населенным пунктом. В свою очередь, 24 ноября украинский командир батальона опубликовал видео, на котором он идет через Купянск-Вузловой, и заявил, что украинские силы полностью контролируют этот населенный пункт. На данный момент ISW не имеет возможности подтвердить подлинность этих видеозаписей. Полный масштаб присутствия российских и украинских войск в поселке на данный момент остается неясным.

. 25 ноября российский источник обнародовал видеозапись, на которой, как утверждается, военнослужащий 47-й танковой дивизии России проходит по поселку, заявляя об установлении российского контроля над этим населенным пунктом. В свою очередь, 24 ноября украинский командир батальона опубликовал видео, на котором он идет через Купянск-Вузловой, и заявил, что украинские силы полностью контролируют этот населенный пункт. На данный момент ISW не имеет возможности подтвердить подлинность этих видеозаписей. Полный масштаб присутствия российских и украинских войск в поселке на данный момент остается неясным. 24 и 25 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, однако продвижения не добились.

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Ситуация на фронте / Карты ISW

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Оккупанты вели наступательные действия к востоку от Славянска , однако не добились продвижения, поскольку украинские силы осуществили контратаки к юго-востоку от города.

, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы осуществили контратаки к юго-востоку от города. Россия продолжала наступательные действия на Константиновском направлении , но не продвинулась вперед.

, но не продвинулась вперед. Российские войска продолжают проводить механизированные штурмы на Добропольском направлении , пользуясь благоприятными погодными условиями. Согласно геолокализованным кадрам, опубликованным 25 ноября, украинские силы нанесли удар по боевой машине пехоты и бронетранспортеру к югу от Доброполья. Это свидетельствует о том, что российские войска недавно продвинулись в этой местности. Украинская бригада, нанесшая удары, сообщила 25 ноября, что российские силы провели механизированный штурм, задействовав две единицы бронетехники и 11 пехотинцев. Враг пытался воспользоваться сильным ветром и плохими погодными условиями, чтобы снизить эффективность украинских беспилотников. Туман, сильный ветер и дождь создают сложные условия для полетов украинских дронов и ухудшают видимость, поэтому операторам БПЛА требуется больше времени для обнаружения российских механизированных штурмовых групп. В таких погодных условиях цель российских механизированных атак заключается не в том, чтобы продвигаться незаметно, а в том, чтобы быстро войти в зону поражения, высадить пехоту или попытаться прорвать украинские оборонительные рубежи. Кроме того, плохая погода позволяет российским войскам отвлекать имеющиеся у украинцев средства разведки на продвигающиеся бронемашины и одновременно осуществлять проникновение небольшими пехотными группами на других участках.

, пользуясь благоприятными погодными условиями. Согласно геолокализованным кадрам, опубликованным 25 ноября, украинские силы нанесли удар по боевой машине пехоты и бронетранспортеру к югу от Доброполья. Это свидетельствует о том, что российские войска недавно продвинулись в этой местности. Украинская бригада, нанесшая удары, сообщила 25 ноября, что российские силы провели механизированный штурм, задействовав две единицы бронетехники и 11 пехотинцев. Враг пытался воспользоваться сильным ветром и плохими погодными условиями, чтобы снизить эффективность украинских беспилотников. Туман, сильный ветер и дождь создают сложные условия для полетов украинских дронов и ухудшают видимость, поэтому операторам БПЛА требуется больше времени для обнаружения российских механизированных штурмовых групп. В таких погодных условиях цель российских механизированных атак заключается не в том, чтобы продвигаться незаметно, а в том, чтобы быстро войти в зону поражения, высадить пехоту или попытаться прорвать украинские оборонительные рубежи. Кроме того, плохая погода позволяет российским войскам отвлекать имеющиеся у украинцев средства разведки на продвигающиеся бронемашины и одновременно осуществлять проникновение небольшими пехотными группами на других участках. 24 и 25 ноября российские войска проводили ограниченные наступательные действия на Новопавловском и Александровском направлениях , однако продвижения не добились.

, однако продвижения не добились. Оккупанты вели наступательные действия и на Гуляйпольском направлении , и в западной части Запорожской области , но также не продвинулись вперед.

, и в , но также не продвинулись вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности наземных сил на Херсонском направлении 25 ноября.

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К слову, в предыдущем отчете аналитики сообщали, что в последнее время украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-востоку от Харькова.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 ноября, российские войска нанесли удар по позициям украинских сил в западной части населенного пункта Волчанские Хутора.

Это свидетельствует о том, что ВСУ недавно продвинулись или удерживают позиции в западной части этого села.