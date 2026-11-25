Ситуация на фронте / 40-я бригада морской пехоты

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 24 ноября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Adv популярные видео Какова ситуация на фронте 23 и 24 ноября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области , однако не добились продвижения, поскольку украинские силы провели контратаку к северо-востоку от города Сумы.

, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы провели контратаку к северо-востоку от города Сумы. В последнее время украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-востоку от Харькова . Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 ноября, российские войска нанесли удар по позициям украинских сил в западной части населенного пункта Волчанские Хутора; это свидетельствует о том, что украинские войска недавно продвинулись или удерживают позиции в западной части этого села.

. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 ноября, российские войска нанесли удар по позициям украинских сил в западной части населенного пункта Волчанские Хутора; это свидетельствует о том, что украинские войска недавно продвинулись или удерживают позиции в западной части этого села. Российские войска используют материалы, вероятно, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта, чтобы утверждать об удержании позиций в направлении Большого Бурлука в ответ на недавнюю украинскую операцию "Медвежья ловушка". 23 ноября российская группировка войск "Север" обнародовала видео (геолоцированное 24 ноября), на котором, как утверждается, подразделения 18-й гвардейской мотострелковой дивизии поднимают флаг на западной окраине Вильхуватки (к северо-востоку от Большого Бурлука). Институт изучения войны имеет основания полагать, что это видео может быть создано или изменено с помощью ИИ. Реклама Ситуация на фронте / ISW 1 2 3 1 / 3 24 ноября ряд российских "военкоров" и источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Запад", сообщили, что российские силы продолжали наступательные действия в районе Купянска. Однако Институт изучения войны не обнаружил доказательств, свидетельствующих о продвижении российских войск.

Однако Институт изучения войны не обнаружил доказательств, свидетельствующих о продвижении российских войск. 23 и 24 ноября российские войска сосредоточили наступательные действия к северо-востоку от Лимана и в направлении самого города, однако продвинуться им не удалось.

в направлении самого города, однако продвинуться им не удалось. 24 ноября российские "военкорреспонденты" утверждали, что российские войска продолжали наступательные действия к востоку и юго-востоку от Славянска , однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил.

, однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил. 23 и 24 ноября российские войска проводили ограниченные наступательные действия вблизи Константиновки , а также к западу и северу от нее, однако не продвинулись вперед.

, а также к западу и северу от нее, однако не продвинулись вперед. Оккупанты продолжали наступательные действия и на Добропольском направлении , однако продвижения не достигли.

, однако продвижения не достигли. В ночь с 23 на 24 ноября украинские войска нанесли удар по российской переправе на Новопавловском направлении через реку Вовча вблизи Новоукраинки. Этот удар, вероятно, был направлен на ослабление способности российских войск снабжать подразделения на передовой, а также на затруднение для них проведения операций по пересечению реки.

через реку Вовча вблизи Новоукраинки. Этот удар, вероятно, был направлен на ослабление способности российских войск снабжать подразделения на передовой, а также на затруднение для них проведения операций по пересечению реки. Недавно российские войска предприняли попытку проникновения к югу от Александровки . Согласно геолокированным кадрам, опубликованным 23 ноября, украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в центре Даниловки – событие, которое, по оценке ISW, стало следствием российской операции по проникновению.

. Согласно геолокированным кадрам, опубликованным 23 ноября, украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в центре Даниловки – событие, которое, по оценке ISW, стало следствием российской операции по проникновению. Министерство обороны России продолжает делать крайне преувеличенные заявления о продвижении на Гуляйпольском направлении . 24 ноября российское оборонное ведомство утверждало, что российские войска захватили Барвиновку (расположенную к северо-западу от Гуляйполя, примерно в 13 километрах от самой удаленной точки российского продвижения). Российские "военкоры" приписали этот "захват" Барвиновки подразделениям 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Это последнее заявление Минобороны России является частью длительной российской кампании в информационно-психологической сфере, направленной на то, чтобы представить российское продвижение как масштабное и повсеместное.

. 24 ноября российское оборонное ведомство утверждало, что российские войска захватили Барвиновку (расположенную к северо-западу от Гуляйполя, примерно в 13 километрах от самой удаленной точки российского продвижения). Российские "военкоры" приписали этот "захват" Барвиновки подразделениям 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Это последнее заявление Минобороны России является частью длительной российской кампании в информационно-психологической сфере, направленной на то, чтобы представить российское продвижение как масштабное и повсеместное. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска продолжали наступательные действия к западу и северо-западу от Орехова , однако ISW не обнаружило доказательств, свидетельствующих о продвижении российских сил.

, однако ISW не обнаружило доказательств, свидетельствующих о продвижении российских сил. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 24 ноября. Напомним, что в Харьковской области в пределах " операция "Медвежья ловушка" " удалось освободить более 200 квадратных километров территории.

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