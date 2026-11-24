Однако существенных успехов не добились. О ситуации на фронте по состоянию на 23 ноября сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Какие изменения на поле боя?

Сумское направление

На севере Сумской области продолжаются контратаки украинских военных. Российские источники заявляют о контроле над Новониколаевкой, Юнаковкой, Алексеевкой, Яблоновкой, Варачином и Беловодами, однако не предоставляют убедительных доказательств.

В ISW отметили, что не могут подтвердить контроль ни одной из сторон над этими населенными пунктами. В то же время сами российские военные обозреватели признают, что украинские силы длительное время проводят контратаки на этом участке.

Также украинские военные нанесли удар по мастерской беспилотников и складу боеприпасов российского центра " "Рубикон" в Рыльске Курской области." На объекте раздались мощные взрывы.

Харьковское направление

На севере Харьковской области и в направлении Большого Бурлука российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений не было. В то же время украинские силы продолжают операцию "Медвежья ловушка".

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По словам заместителя командира одного из украинских полков, в ходе операции удалось освободить более 200 квадратных километров территории, уничтожить более 500 единиц российской техники и нанести оккупантам не менее 950 потерь.

В настоящее время на освобожденной территории остаются около 200 российских военных, которых украинские подразделения продолжают выявлять и ликвидировать.

Купянское направление

На Купянском направлении украинские силы удерживают позиции на западе города и в его окрестностях. В то же время российские военные действуют в центральной части Купянска, а также на востоке и севере Купянска-Вузлового. По оценкам ISW, россияне также могли ранее продвинуться к восточным окраинам Подолов.

Купянский район / ISW

Лиманское и Славянское направления

На Лиманском направлении российские войска продолжали проводить атаки на город и его окрестности с северо-востока и юго-востока. Однако подтвержденных продвижений зафиксировано не было. К востоку от Славянска оккупанты возобновили штурмы в направлении Рай-Александровки.

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В то же время аналитики не подтвердили изменений на этом участке. Ранее украинские военные добились тактических успехов вблизи Кривой Луки, что осложнило планы России по продвижению к Славянску.

Константиновское направление

На Константиновском направлении российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений не было.

В то же время российские военные обозреватели заявляли о продвижении к западу от Алексеево-Дружковки и якобы зачистке Долгой Балки и Роскошного. Однако эти сообщения не получили независимого подтверждения.

Добропольское направление

На Добропольском направлении российские войска несколько продвинулись к северу от Белицкого и проникли в центральную часть Новофедоровки. В то же время украинские военные подчеркивают, что продолжают контролировать этот населенный пункт и регулярно выявляют и уничтожают российские инфильтрационные группы.

Доброполье / ISW

По оценкам ISW, оккупанты сосредотачивают значительные усилия на этом направлении, но после потери эффекта неожиданности не могут добиться существенных тактических успехов.

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Новопавловское и Александровское направления

На Новопавловском направлении украинские военные недавно продвинулись к юго-востоку от Новопавловки. Также россияне пытались провести атаку на украинские позиции вблизи Дачного верхом на лошадях, однако Силы обороны уничтожили этих военных.

Новопавловка / ISW

К юго-западу от Александровки российские подразделения провели инфильтрационную операцию и заняли здание в восточной части Герасимовки.

Запорожское и Херсонское направления

В направлении Гуляйполя российские войска продолжали наступательные действия, однако не продвинулись. В ISW также обратили внимание на попытки оккупантов устанавливать флаги в населенных пунктах, чтобы создать впечатление масштабных успехов на пути к Запорожью.

На западе Запорожской области россияне также провели атаку, но без подтвержденных прорывов. В то же время Силы обороны продолжают уничтожать российскую военную инфраструктуру в тылу.

В частности, украинские военные нанесли удар по месту сосредоточения личного состава центра беспилотных систем "Рубикон" в оккупированном Бердянске и по пункту управления дронами вблизи Токмака.

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На Херсонском направлении 23 ноября наземной активности не фиксировали. В то же время ситуация для жителей оккупированного левобережья остается сложной: населенные пункты вдоль Днепра остаются без электричества, газа и водоснабжения в преддверии зимы.

К слову, Украина предложила организовать новые гуманитарные миссии в 15 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области речь идет о Раденске, Костогризово, Голую Пристань, Старую Збурьевку, Новую Збурьевку, Гладковку, Большие Копани, Кардашинку и Великую Кардашинку. В Запорожской области в перечень включили Маячку, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхнюю Криницу и Васильевку.

Аналитики отмечают, что Днепр и Каховское водохранилище являются значительными природными препятствиями. Из-за них российским войскам сложно проводить пехотные штурмы через нынешнюю линию контроля.