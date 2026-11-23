Как сообщили в восьмом корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, разведчики обнаружили базу спецподразделения вражеских беспилотников прямо в центре города.

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Каковы подробности?

Российские военные обустроили рабочие помещения и склад вооружения в здании городского отдела полиции. Подразделения беспилотных систем нанесли точные удары по объекту, где также проживали операторы дронов.

Огневое поражение затронуло не только мастерскую отряда "Рубикон С", но и место базирования пилотов Федеральной службы безопасности России.

От попаданий загорелся и взорвался боекомплект, который оккупанты хранили в административном здании.

Россияне превратили полицейский участок в центре Рыльска в мастерскую дронов и склад боеприпасов. Теперь они хотят снять с себя ответственность за взрывы в центре города– заявили украинские военные.

В десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что размещение взрывчатки среди жилых кварталов создало прямую угрозу для местного населения.

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Подробности поражения: смотрите видео

После инцидента российские власти попытались обвинить Украину в дистанционном минировании города с помощью дронов.

Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования с помощью дронов мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации склада боеприпасов в местном здании полиции– подытожили в командовании соединения.

В контексте поражения российских военных объектов следует также упомянуть, что Владимир Зеленский подтвердил проведение операции, в ходе которой украинские военные с помощью семи морских дронов потопили российский корвет "Меркурий" и поразили судно MV ANGARA у берегов Ливии.