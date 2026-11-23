Як повідомили у восьмому корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ, розвідники виявили базу спецпідрозділу ворожих безпілотників безпосередньо в середмісті.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Російські військові облаштували робочі приміщення та склад озброєння у будівлі міського відділу поліції. Підрозділи безпілотних систем завдали точних ударів по об'єкту, де також мешкали оператори дронів.

Вогневе ураження торкнулося не лише майстерні загону "Рубікон С", а й місця базування пілотів Федеральної служби безпеки Росії.

Від влучань зайнявся та здетонував боєкомплект, який окупанти зберігали в адміністративній будівлі.

Росіяни перетворили відділок поліції в центрі Рильська на майстерню дронів і склад боєприпасів. Тепер вони хочуть перекласти відповідальність із себе за вибухи в середмісті– заявили українські військові.

У десантно-штурмових військах наголосили, що розміщення вибухівки серед житлових кварталів створило пряму загрозу для місцевого населення.

Подробиці ураження: дивіться відео

Реклама

Після інциденту російська влада спробувала звинуватити Україну у дистанційному мінуванні міста за допомогою дронів.

Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня. Жодного дистанційного мінування з дронів ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у місцевому приміщенні поліції– підсумували в командуванні з'єднання.

До теми ураження російських військових об'єктів слід також згадати, що Володимир Зеленський підтвердив проведення операції, під час якої українські військові за допомогою семи морських дронів потопили російський корвет "Меркурій" та уразили судно MV ANGARA біля берегів Лівії.