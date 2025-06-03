Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор и карты ISW за 2 июня

В материале сказано, что оккупанты активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области вдоль трех направлений продвижения на север и северо-восток от города Сумы. 2 июня были опубликованы геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют: российские войска недавно продвинулись на север от Андреевки (к северу от города Сумы) и на северо-восток от Яблоновки (на северо-восток от города Сумы).

Российские чиновники давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и недавно активизировали усилия по созданию информационных условий для оправдания возобновления наступательных операций в направлении города Сумы. (...) Российские войска, вероятно, намерены использовать усиленные удары беспилотников и артиллерии по городу для поддержки дальнейшего продвижения к городу Сумы и, вероятно, стремятся провести наступательную операцию с целью захвата города в будущем.

На Курщине, Харьковщине, Купянском, Боровском, Северском, Покровском, Новопавловском, Кураховском, Ореховском направлениях россияне не продвинулись.

А вот на других направлениях у врага есть продвижения:

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной Карповке (к северу от Лимана).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Часового Яра.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Яблоновки (к северо-западу от Торецка).

Карты ISW за 2 июня 2025 года

Силы обороны тоже имеют продвижение – в направлении Большой Новоселки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись вдоль ветровой полосы к югу от Новополя (на юго-запад от Великой Новоселки),

– говорится в обзоре.

На Гуляйпольщине и Херсонщине не было сообщений о боях.