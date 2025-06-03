Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор и карты ISW за 2 июня
В материале сказано, что оккупанты активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области вдоль трех направлений продвижения на север и северо-восток от города Сумы. 2 июня были опубликованы геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют: российские войска недавно продвинулись на север от Андреевки (к северу от города Сумы) и на северо-восток от Яблоновки (на северо-восток от города Сумы).
Российские чиновники давно призывают к созданию буферной зоны на севере Сумской области и недавно активизировали усилия по созданию информационных условий для оправдания возобновления наступательных операций в направлении города Сумы. (...) Российские войска, вероятно, намерены использовать усиленные удары беспилотников и артиллерии по городу для поддержки дальнейшего продвижения к городу Сумы и, вероятно, стремятся провести наступательную операцию с целью захвата города в будущем.
На Курщине, Харьковщине, Купянском, Боровском, Северском, Покровском, Новопавловском, Кураховском, Ореховском направлениях россияне не продвинулись.
А вот на других направлениях у врага есть продвижения:
- Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной Карповке (к северу от Лимана).
- Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Часового Яра.
- Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Яблоновки (к северо-западу от Торецка).
Карты ISW за 2 июня 2025 года
Силы обороны тоже имеют продвижение – в направлении Большой Новоселки.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись вдоль ветровой полосы к югу от Новополя (на юго-запад от Великой Новоселки),
– говорится в обзоре.
На Гуляйпольщине и Херсонщине не было сообщений о боях.