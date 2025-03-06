О том, что любимца львовян не стало, 24 Канал сообщает со ссылкой на страницу Каштанчика в Instagram.

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Печальная новость для львовян: пес Каштанчик с Площади Рынок умер

В соцсети жители Львова пишут, что "первый собачий мэр Львова" умер. Вероятно, его кто-то отравил. В среду, 5 марта Каштанчик исчез с Площади Рынок. Пользователь, который ведет страницу песика, надеялся, что он ушел "по делам", ища новые приключения. Но львовянка Любовь сказала, что Каштанчик умер. Песика не стало у нее на руках.

Уже несколько лет по дороге на работу Каштанчик радовал меня своим дружелюбием и энергичностью. А еще он очень любил компанию других собак. Эту страницу я создал, потому что бывало, что не видел его несколько дней и переживал, или с ним все хорошо, а ваши отметки помогали понять, что Каштанчик на месте или на обходе. Поэтому спасибо вам за ваши сторис!

– отметил автор страницы песика.

Жители Львова, которые знали Каштанчика, скорбят по поводу его смерти и осуждают действия его убийцы. Они публикуют фото с Каштанчиком, чтобы запечатлеть память о нем.

Я благодарю тебя за то, что ты всегда умело хозяйничал на Площади Рынок, и твое присутствие всегда грело сердца львовян. Нам тебя будет не хватать... Злые люди, которые поступили с тобой такое и делают подобное с другими животными, не заслуживают ни капельки уважения и любви,

– написали со страницы кота Левчика.

Люди публикуют фото с Каштанчиком, чтобы запечатлеть память о нем.

Для тех, кто работает в центре Львова Каштанчик был лучиком радости, объединял нас – разных и незнакомых в сообщество, помогал эмоционально выгребать каждый день. Но люди - это не всегда о человечности,

– пишет пользовательница Елена.

Пожалуй, нет львовянина, который не знал бы Каштанчика. Сегодня стало известно, что его отравили, пес погиб. Когда-нибудь изверг пожалеет о том, что натворил. А пока что хочу просто напомнить, что человечность надо

воспитывать с детства,

– написал пользователь соцсети Иван.

Известно, что Каштанчик перестал есть еще в начале недели. Его отвезли в ветеринарную клинику, где установили, что у собачки есть необратимые проблемы с печенью. Капельницы и лечение животное не спасли. Каштанчик умер в возрасте 8,5 лет.