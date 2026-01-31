"Погасла" большая часть Украины: что известно о масштабных проблемах со светом
31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за сбоев в энергосистеме. Энергетики уже ликвидируют аварию, но регионы Украины ощутили последствия.
24 Канал собрал главные новости о последствиях масштабного каскадного отключения электроэнергии.
Глава государства отметил, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. В Укрзализныце сообщили, что ситуацию с энергоснабжением на железной дороге, возникшую из-за отключения внешнего питания, стабилизировано. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах – поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальные и будут наверстаны. В связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах столицы. Энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме. В Минэнерго говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Утром 31 января стало известно, что в украинской энергетике произошли серьезные проблемы. Сложная ситуация сейчас есть не только в Киеве и Харькове, но и в большинстве украинских городов. Энергетики уже начали все необходимые работы. В Минэнерго прогнозируют, что свет могут вернуть в течение ближайших 2 – 3 часов. В части населенных пунктов Молдовы, включая Кишинев, зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий и проблем в украинской энергосистеме. Из-за перебоев со светом в двух городах Украины произошел сбой в работе метрополитена. В Киеве на некоторых станциях исчез свет и прекратили работать эскалаторы. В метро Харькова также заявили о временной остановке движения. В 11:31 возобновили движение поездов по Хододногорско-заводской линии метрополитена восстановили с временно увеличенными интервалами, которые составляют 25 – 30 минут.
Зеленский отреагировал на блэкаут в Украине
Какова ситуация с поездами?
В Киеве отсутствует водоснабжение
Что стало причиной отключения?
Когда смогут восстановить свет?
Отключение света в Молдове
В Киеве и Харькове остановилось метро
