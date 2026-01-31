"Погасла" большая часть Украины: что известно о масштабных проблемах со светом

31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за сбоев в энергосистеме. Энергетики уже ликвидируют аварию, но регионы Украины ощутили последствия.

24 Канал собрал главные новости о последствиях масштабного каскадного отключения электроэнергии.

