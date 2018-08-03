Касок на более чем 26 миллионов закупило Минобороны

Министерство обороны Украины с научно-производственным предприятием "Темп-3000" (Киев), которое выиграло соответствующий тендер, заключило соглашение о поставке 9 тысяч пулезащитных шлемов (касок). Общая сумма договора составляет более 26 миллионов гривен.

Вышеуказанную информацию обнародовано в системе государственных закупок ProZorro.

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Отмечается, что Минобороны, а именно Отдел подготовки и проведения закупок по направлению тылового и медицинского обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ, заказало пулезащитные шлемы "Каска-1М" 1А класса защиты или эквивалент.

Договор с "Темп-3000" был подписан 31 июля, а в целом сумма закупки составила 26 055 000 гривен.

Заметим, что первую часть шлемов (касок) оборонное ведомство должно получить до 20 октября, а остальные – к 15 ноября.

Напомним, в прошлом году полиция в системе ProZorro закупила китайские нагрудные камеры, но у украинского поставщика они оказались вдвое дороже.