Касок на більш ніж 26 мільйонів закупило Міноборони

Міністерство оборони України з науково-виробничим підприємством "Темп-3000" (Київ), яке виграло відповідний тендер, уклало угоду щодо постачання 9 тисяч кулезахисних шоломів (касок). Загальна сума договору становить понад 26 мільйонів гривень.

Вищевказану інформацію оприлюднено у системі державних закупівель ProZorro.

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Зазначається, що Міноборони, а саме Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового та медичного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, замовило кулезахисні шоломи "Каска-1М" 1А класу захисту або еквівалент.

Договір з "Темп-3000" було підписано 31 липня, а загалом сума закупівлі становила 26 055 000 гривень.

Зауважимо, що першу частину шоломів (касок) оборонене відомство має отримати до 20 жовтня, а решту – до 15 листопада.

Нагадаємо, минулоріч поліція у системі ProZorro закупила китайські нагрудні камери, але в українського постачальника вони виявилися удвічі дорожчими.