Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). В нем также отметили, что дроны впервые атаковали Дагестан.

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Какие последствия имеет атака дронов на порт в Дагестане

Аналитики ISW отметили, что 6 ноября украинские дроны впервые нанесли удар по российской военно-морской базе в Каспийске (республика Дагестан). По предварительным данным, атака была успешной и БПЛА повредили несколько ракетных кораблей вражеской Каспийской флотилии.

Так, дроны повредили два фрегата класса "Татарстан" и "Дагестан". Более того, в результате атаки повреждения могли получить и несколько корветов класса "Буян", которые также базировались в порту Каспийска. В то же время аналитики отметили, что глава республики Дагестан Сергей Меликов признал, что дроны действительно атаковали Каспийск. Российский чиновник утверждал, что "пе-ве-о" якобы сбила БПЛА, однако о последствиях решил не упоминать.

Согласно спутниковым снимкам от 6 ноября, в порту Каспийска были:

три российских корабля класса "Буян",

два корабля класса "Буян-М",

один корабль класса "Тарантул",

один корабль класса "Гепард",

один корабль класса "Каракурт".

Хотя спутниковых снимков недостаточно для идентификации повреждений кораблей или морских пирсов, однако геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают удары беспилотников вблизи инфраструктуры порта Каспийска,

– говорится в отчете аналитиков.

Стоит заметить, что в Каспийске базируются корабли, которые бьют ракетами по Украине. А также 177-й полк морской пехоты, который участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.