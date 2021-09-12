Участники акции требовали провести референдум, главным вопросом которого станет предоставление Каталонии независимости.

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Что происходит в Каталонии

Автономная область на северо-востоке Испании уже длительное время пытается отделиться от центрального правительства. Ежегодно в Каталонии 11 сентября отмечают праздник Diada, или же Национальный день Каталонии. В этот день сепаратистское объединение ANC организовывает акции за независимость региона от Мадрида.

Обычно в акциях участвует очень много людей. В этом году на улицы вышли 400 тысяч каталонцев, а в до карантинные года количество участников ежегодной демонстрации превышало миллион человек.

Как отмечает The Guardian, с 2012 года Diada превратилось в откровенно политическое событие для сторонников отделения Каталонии от Испании. Празднование начало сочетать в себе одновременно элементы карнавала, демонстрации и протеста.

Акция за независимость Каталонии / Фото с твиттера Josef Manola, Getty Images

Сепаратизм в Каталонии: что следует знать

Разговоры о независимости Каталонии возникали неоднократно. Однако после глобального финансового кризиса 2008 – 2009 годов, от которого сильно пострадала Испания, они стали более системными. Дело в том, что промышленно развитый регион всегда имел большие доходы, чем многие другие бедные испанские провинции.

Разговоры типа "хватит кормить Мадрид" возродили среди некоторых местных жителей желание взять курс на независимость. В 2014 году каталонское правительство уже пробовало устроить референдум. После противостояний с Мадридом оно отказалось от своего намерения и провело символический "референдум" без юридических последствий, назвав его опросом общественного мнения.

Какая сейчас ситуация

В феврале 2021 года на региональных выборах в Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение региона. Одна из этих политических сил выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан как Испанией, так и международным сообществом.

По последним данным, подобные переговоры между правительством Испании и региональным правительством Каталонии должны состояться уже через несколько дней. По мнению ряда экспертов, шансы, что премьер-министр Испании Педро Санчес согласится на проведение референдума по вопросу о предоставлении Каталонии независимости, очень малы.