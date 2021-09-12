Учасники акції вимагали провести референдум, головним питанням якого стане надання Каталонії незалежності.

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Що відбувається у Каталонії

Автономна область на північному сході Іспанії вже тривалий час намагається відокремитися від центрального уряду. Щорічно у Каталонії 11 вересня відзначають свято Diada, або ж Національний день Каталонії. У цей день сепаратистське об'єднання ANC організовує акції за незалежність регіону від Мадрида.

Зазвичай в акціях беруть участь дуже багато людей. Цьогоріч на вулиці вийшли 400 тисяч каталонців, а у до карантинні роки кількість учасників щорічної демонстрації перевищувала мільйон осіб.

Як відзначає The Guardian, з 2012 року Diada перетворилось на відверто політичну подію для прихильників відділення Каталонії від Іспанії. Святкування почало поєднувати в собі одночасно елементи карнавалу, демонстрації та протесту.

Акція за незалежність Каталонії / Фото з твітеру Josef Manola, Getty Images

Сепаратизм у Каталонії: що варто знати

Розмови про незалежність Каталонії виникали неодноразово. Проте після глобальної фінансової кризи 2008 – 2009 років, від якої сильно постраждала Іспанія, вони стали більш системними. Річ у тім, що промислово розвинутий регіон завжди мав більші доходи, аніж багато інших бідніших іспанських провінцій.

Розмови на кшталт "досить годувати Мадрид" відродили серед деяких місцевих мешканців бажання взяти курс на незалежність. У 2014 році каталонський уряд вже пробував влаштувати референдум. Після протистоянь з Мадридом він відмовився від свого наміру й натомість провів символічний "референдум" без юридичних наслідків, назвавши його опитуванням громадської думки.

Яка зараз ситуація

У лютому 2021 року на регіональних виборах в Каталонії перемогу здобув блок націоналістичних партій, які виступають за самовизначення регіону. Одна з цих політичних сил виступає за проведення референдуму про незалежність Каталонії, який був би визнаний як Іспанією, так і міжнародною спільнотою.

За останніми даними, подібні переговори між урядом Іспанії й регіональним урядом Каталонії повинні відбутися вже за кілька днів. На думку низки експертів, шанси, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодиться на проведення референдуму з питання про надання Каталонії незалежності, дуже малі.