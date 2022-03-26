Во время своего выступления он подчеркнул, что ответственные государства, в частности, Государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов, которые могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе.

К теме Россию до сих пор не наказали за репрессии мусульман в Крыму, как и за преступления в Украине, – Зеленский

Ведь когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – это только вопрос времени.

Будущее Европы зависит от ваших усилий! Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей для того, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и в целях шантажа мира,

– сказал Зеленский.

В Рамадан мусульмане Украины вынуждены будут держать оружие в руках

Зеленский напомнил, что через неделю начинается священный для всего мусульманского мира месяц – Рамадан, который имеет особый смысл.

Но мусульмане Украины будут вынуждены с оружием в руках защищать свою свободу, свою страну. В этот священный месяц,

– сказал он.

Президент сказал, что антивоенная коалиция всего мира должна вместе работать еще больше и делать еще больше, чтобы Россия искала мир и чтобы священный Рамадан не был омрачен горем и болью людей в Украине и разрушением наших городов.

Вся совместная работа и действия позволят защитить международный порядок не только для Украины, но и для всех – начиная с Афганистана, Ирака и Сирии до Йемена и Сомали.

Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе: смотрите видео