Під час свого виступу він наголосив, що відповідальні держави, зокрема Держава Катар, це надійні та солідарні постачальники енергоресурсів, які можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі.

До теми Росію досі не покарали за репресії мусульман у Криму, як і за злочини в Україні, – Зеленський

Адже коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти і газу – це лише питання часу.

Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль! Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв для того, щоб в Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю і з метою шантажу світу,

– сказав Зеленський.

У Рамадан мусульмани України змушені будуть тримати зброю в руках

Зеленський нагадав, що за тиждень починається священний для усього мусульманського світу місяць – Рамадан, який має особливий сенс.

Але мусульмани України змушені будуть зі зброєю в руках захищати свою свободу, свою країну. У цей священний місяць,

– сказав він.

Президент сказав, що антивоєнна коаліція всього світу має разом працювати ще більше і робити ще більше, щоб Росія шукала миру, і щоб священний Рамадан не був затьмарений горем і болем людей в Україні та руйнуванням наших міст.

Вся спільна робота та дії дозволять захистити міжнародний порядок не лише для України, а й для всіх – починаючи з Афганістану, Іраку і Сирії до Ємену і Сомалі.

Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі: дивіться відео