Украинские дипломаты проверяют, были ли среди пассажиров граждане нашего государства. Об этом на своей твиттер-странице сообщил Олег Николенко, спикер МИД.

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МИД выясняет, летели ли этим рейсом украинцы

"Посольство Украины в Пекине проверяет наличие украинских граждан на борту самолета компании China Eastern, потерпевшего катастрофу на юге Китая", – написал дипломат.

Справка. На борту воздушного судна, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу, было 133 человека. Пока информации о количестве жертв и пострадавших нет.

Местные жители публикуют в сети кадры обломков самолета Boeing 737, – вероятно, именно того, что разбился. На других видео видно, как в небо вздымается густой дым.