Самолет выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

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Информации о погибших пока не поступало, однако известно, что на борту находились 133 человека.

В соцсетях начали публиковать кадры предполагаемой аварии самолета. Так, распространяется видео, на котором видны обломки, вероятно, разбившегося Boeing 737.

К слову, за три недели войны Россия нанесла Украине почти 300 ракетных ударов, применив при этом 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования.