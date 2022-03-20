На сайте путинского ведомства появилось видео, которое доказывает: рашисты используют для атак на Украину не только военные, но и гражданские аэродромы Беларуси. В пропагандистском ролике рашисты показали преступную работу своего беспилотника "Форпост".

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На кадрах опубликованного российским Минобороны видео видно, как БПЛА взлетает с полосы гражданского аэропорта "Гомель". При этом "Форпост" был с двумя боеприпасами.

На здании видна надпись "Гомель" / Скриншот

Потом российский беспилотник бомбит Украину, а затем возвращается в Беларусь.

Оккупанты бьют по Украине / Скриншот

Ранее ВСУ уже не раз сбивали российские БПЛА. В частности, ликвидировать "Форпост" удалось защитникам Житомирской области.

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