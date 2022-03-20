На сайті путінського відомства з'явилося відео, яке доводить: рашисти використовують для атак на Україну не лише військові, а й цивільні аеродроми Білорусі. У пропагандистському ролику рашисти показали злочинну роботу свого безпілотника "Форпост".

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На кадрах опублікованого російським Міноборони відео видно, як БПЛА злітає зі смуги цивільного аеропорту "Гомель". При цьому "Форпост" був споряджений двома боєприпасами.

На будівлі видно напис "Гомель" / Скриншот

Тоді російський безпілотник бомбить Україну, а потім повертається до Білорусі.

Окупанти б'ють по Україні / Скриншот

Раніше ЗСУ вже неодноразово збивали російські БПЛА. Зокрема, ліквідувати "Форпост" вдалося оборонцям Житомирщини.

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