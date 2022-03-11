Таку інформацію у себе в телеграм-каналі опублікував Антон Геращенко, радник Міністра Внутрішніх Справ України.
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Відомо, що окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.
Тепер, можливо, трохи менше за мирних українців постраждає від артобстрілів,
– повідомив Антон Геращенко.
Характеристики "Форпоста":
- дальність дії до 250 кілометрів;
- тривалість польоту 15–18 годин;
- швидкість до 200 км/год;
- практична стеля – 7000 метрів.
Фото збитого безпілотника:
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