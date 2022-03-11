Такую информацию у себя в телеграмм-канале опубликовал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.

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Известно, что оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов,

– сообщил Антон Геращенко.

Характеристики "Форпоста":

дальность действия до 250 километров;

продолжительность полета 15 – 18 часов;

скорость до 200 километров в час;

практический потолок – 7000 метров.

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