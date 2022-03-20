Вооруженные силы Украины готовы дать отпор на этом направлении. Следовательно, участие белорусских войск в этой войне завершится крахом Лукашенко.
Внимание Это будет катастрофа для армии Беларуси, – журналист объяснил, почему вероятное наступление провалится
Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору,
– отметили в Генштабе.
Но объяснили, что непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженную российскую агрессию против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко.
Что известно о вероятном вторжении Беларуси
В Генштабе ВСУ оценили угрозу наступления из Беларуси на Волынском направлении по состоянию на 20 марта как высокую.
В то же время, по данным разведки, сами белорусы не слишком хотят воевать с украинцами. Один из высокопоставленных чиновников сил специальных операций даже заявлял, что спецназовцы вооруженных сил страны не будут участвовать в войне против Украины.
Однако Беларусь фактически уже втянута в войну
Белорусы привлечены к бомбардировкам Украины. Также из Беларуси в Украину летели вражеские истребители. Кроме того, парламент страны разрешил разместить на своей территории два новых российских военных объекта.