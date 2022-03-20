Дело в том, что у белорусских военных нет никакой мотивации воевать на стороне России. Об этом рассказал белорусский журналист "Радио Свобода" Валерий Калиновский в эфире 24 канала.

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Вероятное наступление провалится

"Белорусская армия еще хуже, чем российская армия. Я не представляю, что они могут одержать какие-то военные победы, если бы на это пошли", – отметил Калиновский.

Даже если Путин прикажет (наступать – 24 канал), я думаю, что никакого успеха для Беларуси не будет. Да, будут дополнительные трудности для украинцев, но для белорусов это будет катастрофа,

– подчеркнул он.

У военных нет мотивации

По его словам, угроза наступления остается, но это не случится в ближайшее время. Он подчеркнул, что сами белорусские военные не собираются воевать против Украины.

Более того, у них нет никакой мотивации – белорусам российская империя не нужна, есть только страх, считает журналист.

Однако стоит понимать, что Беларусь уже стала соучастником агерсії. Вопрос о том, наступит ли страна официально – остается открытым. Однако журналист надеется, что до этого не дойдет.

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