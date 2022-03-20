Річ у тім, що у білоруських військових немає жодної мотивації воювати на боці Росії. Про це розповів білоруський журналіст "Радіо Свобода" Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу.
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Ймовірний наступ провалиться
"Білоруська армія ще гірша, ніж російська армія. Я не уявляю, що вони можуть здобути якісь військові перемоги, якщо б на це пішли", – зазначив Калиновський.
Навіть якщо Путін накаже (наступати – 24 канал), я думаю, що жодногоу успіху для Білорусі не буде. Так, будуть додаткові труднощі для українців, але для білорусів це буде катастрофа,
– наголосив він.
У військових немає мотивації
За його словами, загроза наступу залишається, але це не трапиться найближчим часом. Він наголосив, що самі білоруські військові не збираються воювати проти України.
Ба більше, у них немає жодної мотивації – білорусам російська імперія не потрібна, є лише страх, вважає журналіст.
Однак варто розуміти, що Білорусь уже стала співучасником агерсії. Питання про те, чи наступить країна офіційно – залишається відкритим. Однак журналіст сподівається, що до цього не дійде.
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