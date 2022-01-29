Дочь умершего написала сообщение от его имени в фейсбуке. Она подчеркнула, что 28 января в ее семье произошла крупная катастрофа.

Читайте также Подстрелил друзей, мог драться с Кличко, дружил с Мангером: что известно о боксере Вирчисе

Амина припомнила, каким был ее отец

Девушка отметила, что не хочет вдаваться в подробности смерти Вирчиса. В то же время подчеркнула, что невероятно горда быть его дочерью. Об отце она отзывается как об очень хорошем и любящем человеке.

"Я тебя всегда буду помнить счастливым и все, что позволяет", – добавила Амина. Она также вспомнила, как Владимир говорил, что "не знает никого умнее, кроме нее и Амосова".

Благодарю тебя, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю, – написала Амина.

Умер Владимир Вирчис: что известно