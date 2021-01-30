Mayday, mayday, Arvin: появилось жуткое видео катастрофы сухогруза в Черном море
Сухогруз Arvin затонул 17 января у побережья Турции. В составе экипажа судна были и украинцы. Катастрофа унесла 3 жизни – 2 украинцев и 1 россиянина. Еще трое членов экипажа – пропали без вести.
Источник: телеграмм-канал Perepichka news
В сети появилось видео, снятое на судне во время шторма.
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Экипаж сразу подал сигнал бедствия
На кадрах видно, что сухогруз раскололся и начал тонуть. Экипаж сразу подал сигнал бедствия.
Mayday mayday всем! Наше судно сломалось, мы тонем. Помогите!
– множество раз повторяют члены экипажа по радиосвязи.
"Что тонем?" – спрашивают друг у друга моряки. "Представь себе", – звучит в ответ. Также экипаж сразу бросился одевать гидрокостюмы.
На видео слышно, как на связь выходит турецкий береговая охрана. В конце члены команды напоминают, что с судна нужно забрать документы и бортовой журнал.
Смотрите видео с судна Arvin (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика):
Что известно о катастрофе судна Arvin в Черном море:
- 17 января в Черном море вблизи турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin.
- Судно ходило под флагом Перу, впрочем его владельцем является одесская компания.
- На борту судна находилось 12 членов экипажа: 10 украинцев и 2 россиян.
- Спасателям спасти удалось 6 пострадавших.
- Пока известно о 3 погибших – двух украинцах и 1 россиянине.
- Еще 3 членов экипажа до сих пор не нашли.
- 5 украинских моряков после того, как их выписали из больницы, вернулись домой. Они прилетели в Одессу 20 января.
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