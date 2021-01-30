Сухогруз Arvin затонул 17 января у побережья Турции. В составе экипажа судна были и украинцы. Катастрофа унесла 3 жизни – 2 украинцев и 1 россиянина. Еще трое членов экипажа – пропали без вести.

Источник: телеграмм-канал Perepichka news

В сети появилось видео, снятое на судне во время шторма.

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Экипаж сразу подал сигнал бедствия

На кадрах видно, что сухогруз раскололся и начал тонуть. Экипаж сразу подал сигнал бедствия.

Mayday mayday всем! Наше судно сломалось, мы тонем. Помогите!

– множество раз повторяют члены экипажа по радиосвязи.

"Что тонем?" – спрашивают друг у друга моряки. "Представь себе", – звучит в ответ. Также экипаж сразу бросился одевать гидрокостюмы.

На видео слышно, как на связь выходит турецкий береговая охрана. В конце члены команды напоминают, что с судна нужно забрать документы и бортовой журнал.

Смотрите видео с судна Arvin (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика):

Что известно о катастрофе судна Arvin в Черном море: