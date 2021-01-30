Суховантаж Arvin затонув 17 січня біля узбережжя Туреччини. У складі екіпажу судна були й українці. Катастрофа забрала 3 життя – 2 українців та 1 росіянина. Ще троє членів екіпажу – зникли безвісти.

Джерело: телеграм-канал Perepichka news

У мережі з'явилось відео, зняте на судні під час шторму.

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Екіпаж одразу подав сигнал лиха

На кадрах видно, що суховантаж розколовся і почав тонути. Екіпаж одразу подав сигнал лиха.

Mayday mayday усім! Наше судно зламалось, ми тонемо. Допоможіть!

– безліч разів повторюють члени екіпажу по радіозв'язку.

"Що тонемо?" – питають один в одного моряки. "Уяви собі", – лунає у відповідь. Також екіпаж одразу кинувся одягати гідрокостюми.

На відео чути, як на зв'язок виходить турецька берегова охорона. Наприкінці члени команди нагадують, що з судна потрібно забрати документи та бортовий журнал.

Дивіться відео з судна Arvin (Увага! На відео присутня нецензурна лексика):

Що відомо про катастрофу судна Arvin у Чорному морі: