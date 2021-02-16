В США разбился вертолет. Авиакатастрофа произошла в районе Виргинских островов. По предварительной информации, погибли четыре человека – семья и пилот.

Экстренные службы получили сообщение об аварии на западе острова Сент-Томас.

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Погиб местный бизнесмен с семьей

Однако, когда спасатели и медики прибыли на место, то обнаружили только погибших. Среди них – пилот, местный бизнесмен, его жена и сын.

Пока нет информации о том, почему разбился вертолет. Также неизвестно, какой фирме он принадлежал. В результате катастрофы вертолет полностью разбит. Поэтому его исправность на момент аварии будут исследовать во время экспертиз.



Катастрофа произошла на острове Сент-Томас / Фото Viconsortium​

Недавно в Куршевеле разбился вертолет

Отметим, что 9 февраля возле горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет. Жертвами авиатехники на высоте 1 900 метров стали 2 человека. Еще один пострадавший – в критическом состоянии, у двоих – тяжелые травмы. Вертолет был гражданским. Причины катастрофы устанавливают специалисты.

Смотрите на карте, лде расположены Виргинские острова: