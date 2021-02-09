Возле Куршевеля разбился вертолет: есть погибшие
Во вторник, 9 февраля, недалеко от популярного курорта Куршевель разбился вертолет. Погибли 2 человека. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
Кроме того, 2 человека получили тяжелые травмы. Пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения.
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Детали трагедии
- Сообщение о катастрофе поступило около 17:20.
- Вертолет разбился во французских Альпах между озером Розьер и мысом Вийар.
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