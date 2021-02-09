Во вторник, 9 февраля, недалеко от популярного курорта Куршевель разбился вертолет. Погибли 2 человека. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Кроме того, 2 человека получили тяжелые травмы. Пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения. Актуально В Марокко из-за ливня затопило подпольный цех: десятки человек погибли Детали трагедии Сообщение о катастрофе поступило около 17:20.

Вертолет разбился во французских Альпах между озером Розьер и мысом Вийар. Новость дополняется