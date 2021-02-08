В Марокко из-за ливня затопило подпольный цех: десятки человек погибли
В результате сильного дождя в Марокко погибли по меньшей мере 24 человека. Они работали на подпольном текстильном производстве в подвале частного дома.
Источник:МАР
Функционировало производство в селе Айна, что неподалеку от большого города и важного порта на севере Марокко – Танжера. Текстильный цех работал нелегально.
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Детали трагедии в подпольном цехе
Сильный дождь накрыл 8 февраля Танжер. В результате затопило многие здания, в том числе и подпольную текстильную мастерскую в частном доме.
К сожалению, жертв не удалось избежать – спасатели вытащили из цеха 24 тела погибших. Еще 10 человек удалось спасти, их доставили в больницу.
Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств этой трагедии.
Ужасный инцидент произошел в портовом городе Танжер: смотрите карту
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