В результате сильного дождя в Марокко погибли по меньшей мере 24 человека. Они работали на подпольном текстильном производстве в подвале частного дома.

Функционировало производство в селе Айна, что неподалеку от большого города и важного порта на севере Марокко – Танжера. Текстильный цех работал нелегально.

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Детали трагедии в подпольном цехе

Сильный дождь накрыл 8 февраля Танжер. В результате затопило многие здания, в том числе и подпольную текстильную мастерскую в частном доме.

К сожалению, жертв не удалось избежать – спасатели вытащили из цеха 24 тела погибших. Еще 10 человек удалось спасти, их доставили в больницу.

Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств этой трагедии.

Обратите внимание! В Индии 7 февраля огромный ледник сошел с горы и упал в реку. Это привело к наводнению, в результате которого по меньшей мере 11 человек погибли, еще 150 пропали без вести.



Ужасный инцидент произошел в портовом городе Танжер: смотрите карту