У результаті сильного дощу в Марокко загинули щонайменше 24 людини. Вони працювали на підпільному текстильному виробництві в підвалі приватного будинку.

Функціонувало виробництво у селі Айна, що неподалік великого міста та важливого порту на півночі Марокко – Танжера. Текстильний цех працював нелегально.

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Деталі трагедії у підпільному цеху

Сильний дощ накрив 8 лютого Танжер. У результаті затопило багато будівель, зокрема й підпільну текстильну майстерню в приватному будинку.

На жаль, жертв не вдалося уникнути – рятувальники витягли з цеху 24 тіла загиблих. Ще 10 людей вдалося врятувати, їх доставили в лікарню.

Правоохоронці почали розслідування для з'ясування обставин цієї трагедії.

Зверніть увагу! В Індії 7 лютого величезний льодовик зійшов з гори та впав у річку. Це спричинило повінь, внаслідок якої щонайменше 11 людей загинули, ще 150 зникли безвісти.

Жахливий інцидент трапився у портовому місті Танжер: дивіться карту